|Продължава пръскането срещу комари в Русенско
Такива пръскания се провеждат и в останалите общини от област Русе, като във всички общински администрации в областта е създадена организация за навременно информиране на пчеларите при предстоящи третирания срещу комари и други вредители, коментира областният управител Драгомир Драганов. Той отново посочи още, че третирането срещу комари на територията на региона е обсъдено и синхронизирано с представители на румънските власти, така че да се постигне максимална ефективност.
