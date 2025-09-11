Продължава пръскането срещу комари в Русенско

© Продължава третирането срещу комари с наземна техника на територията на община Сливо поле. Обработката се извършва на площ от близо 6000 дка. и е с препарата "ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ“ с изискваната за него дозировка. Днес от 20.00 пръскане срещу комари ще има в Борисово, а от 21.00 часа в Юделник. Утре такива мероприятия ще се извършат в селата Малко Враново и Стамболово. При промяна на метеорологичните условия е възможно да има изменение на посочените дати. Припомняме, че собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Координатор на дезинсекционното мероприятие е заместник-кметът Михаил Чиликов.



Такива пръскания се провеждат и в останалите общини от област Русе, като във всички общински администрации в областта е създадена организация за навременно информиране на пчеларите при предстоящи третирания срещу комари и други вредители, коментира областният управител Драгомир Драганов. Той отново посочи още, че третирането срещу комари на територията на региона е обсъдено и синхронизирано с представители на румънските власти, така че да се постигне максимална ефективност.