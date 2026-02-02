След продължителните снеговалежи през изминалата нощ, към 6:30 ч. тази сутрин на територията на община Русе няма затворени пътни участъци, а движението се осъществява при зимни условия.Всички изпълнители, отговорни за снегопочистването, са мобилизирани в денонощен режим на работа, като основният фокус е осигуряването на безопасна проходимост на тротоарите, пешеходните зони и спирките на градския транспорт. През нощта са работили 11 големи и 4 малки машини, а след 7 ч. дейностите продължават с 6 големи и 3 малки снегорина, както и с 4 роторни снегорина. Над 50 служители от 5 ч. извършват ръчно почистване на тротоари и спирки. Снежната покривка е около 8 см, като се очаква температурите да паднат до минус 14 градуса.Общинските пътища се обработват с 8 машини, като дейностите се извършват без прекъсване. Снегопочистването в област Русе се осъществява с близо 50 машини, а входно-изходните артерии на града са проходими. Общинските звена третират пешеходните участъци в Централната градска част, кея и алеята по бул. "Цар Освободител".Към 6:30 ч. движението на градския транспорт в Русе се изпълнява по разписание. Временно изменение има единствено при автобусна линия №16, която не обслужва спирка "Петролна база“ поради усложнената зимна обстановка.