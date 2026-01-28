Монтирани са 16 нови стоманобетонни пътни панела от предвидените общо 128 в затворения за основен ремонт участък на Дунав мост при Русе, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура". Строителните работи се извършват на етапи и в момента се ремонтира 320-метров участък в платното в посока България.Продължава производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране. Ще бъдат демонтирани и стоманени плочи от тротоарни зони в участъка.Основният ремонт на Дунав мост продължава по график без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“. Екипът на АПИ ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране