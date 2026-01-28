Продължава ремонтът на Дунав мост, монтирани са нови пътни панели
©
Продължава производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране. Ще бъдат демонтирани и стоманени плочи от тротоарни зони в участъка.
Основният ремонт на Дунав мост продължава по график без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“. Екипът на АПИ ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране
Още по темата
/
Още от категорията
/
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности"
17:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Немски практики борят насилието в русенските училища
22:07 / 27.01.2026
Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експониран...
14:43 / 27.01.2026
Русенци отбелязаха Международния ден в памет на жертвите от Холок...
13:00 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.