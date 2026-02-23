Продължава спадът на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Русенско
©
Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 131.71 на 10 000 души, като през предходната тя е била 146.62 на 10 000 души. Според РЗИ стойностите продължават да са в границите, които са нормални за сезона. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група между 5 и 14 години, като стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица.
Спад на заболяемостта се наблюдава и при възрастовите групи 15 – 29 г., 30 – 64 г. и над 65 г., докато при възрастовата група до 4 години са отчетени по-високи стойности. РЗИ – Русе продължава ежедневно да събира данни за заболели от грип и остри респираторни заболявания и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки при необходимост. На този етап не е необходимо да се въвеждат допълнителни мерки. Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че няма място за сериозни притеснения. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.
Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.
Още по темата
/
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Проф. Тодор Кантарджиев: Между 50 и 80% от антибиотиците, използвани в домашни условия, са ненужни
27.01
Доц. Мангъров: Препаратите срещу грип дразнят стомаха, което води до повръщане, а оттам – влизане в болница
25.01
Още от категорията
/
Временно затварят пътя Русе – Бяла за тежкотоварен трафик, снеговалежът се очаква да продължи през целия ден
21.02
От тази вечер: Въвеждат допълнителни мерки за облекчаване на трафика заради километричните опашки на "Дунав мост" при Русе
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Шофьор на автобус в Русе изчисти снега заради безопасността на пъ...
21:29 / 22.02.2026
ТИР се запали в района на Дунав мост при Русе
21:18 / 22.02.2026
С близо метър се е покачило нивото на река Русенски Лом за 24 ча...
16:08 / 22.02.2026
Леките автомобили преминават с приоритет през Дунав мост
16:07 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.