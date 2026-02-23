Продължава спадът на заболелите от грип и остри респираторни заболявания през последната седмица на територията на Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес разговаря с директора на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ доц. д-р Александър Парашкевов.Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 131.71 на 10 000 души, като през предходната тя е била 146.62 на 10 000 души. Според РЗИ стойностите продължават да са в границите, които са нормални за сезона. Най-висока е заболяемостта във възрастовата група между 5 и 14 години, като стойностите са по-ниски спрямо предходната седмица.Спад на заболяемостта се наблюдава и при възрастовите групи 15 – 29 г., 30 – 64 г. и над 65 г., докато при възрастовата група до 4 години са отчетени по-високи стойности. РЗИ – Русе продължава ежедневно да събира данни за заболели от грип и остри респираторни заболявания и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки при необходимост. На този етап не е необходимо да се въвеждат допълнителни мерки. Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че няма място за сериозни притеснения. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.