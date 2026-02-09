Продължава спадът на заболелите от грип и остри респираторни заболявания през последната седмица на територията на Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес разговаря с директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) доц. д-р Александър Парашкевов.Данните показват, че заболяемостта в региона през изминалата седмица е 146.62 на 10 000 души, като през предходната тя е била 159.05 на 10 000 души. Най-много заболели се наблюдават при децата между 0 и 4 години, като въпреки това стойностите са понижени спрямо предходната седмица. Сходни остават стойностите на заболяемост при хората над 65-годишна възраст. При останалите възрастови групи 5 – 14 г., 15 – 29 г. и 30 – 64 г. са отчетени по-ниски стойности.РЗИ – Русе продължава ежедневно да събира данни за заболели от грип и остри респираторни заболявания и следи динамиката на заболяемостта в областта с оглед предприемане на временни противоепидемични мерки при необходимост. На този етап не е необходимо да се обяви грипна епидемия, както и да се въвеждат допълнителни мерки, категоричен бе Драганов. Ситуацията е динамична, но се следи постоянно от всички компетентни органи, увери Драганов и подчерта, че на този етап няма място за сериозни притеснения. Най-разпространен в момента е грипният щам А. Вторият тип на вируса – грип Б, почти не се среща при изследваните пациенти към този момент.Здравните власти препоръчват на гражданите да продължат да спазват основни превантивни мерки – избягване на събирания с много хора, носене на защитна маска на места със струпване на хора и редовна дезинфекция. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.