Продължават безплатните скринингови прегледи за диабет тип 2 в Русе
Прегледите ще се проведат на следните дати:
• 12 и 13 ноември от 10:30 – 12:30
• 19 и 20 ноември от 10:30 – 12:30
• 26 и 27 ноември от 10:30 – 12:30
Къде?
Кабинетът във фоайето на Хирургичен блок, УМБАЛ "Канев“
Записване на час: Регистратура УМБАЛ "Канев“ – 082/887 351
Прегледите са за всички лица над 18 години, като не се изисква направление
Не е необходим здравноосигурителен статус. От болницата припомнят, че Кампанията е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни заболявания и продължава до 14 ноември – Световен ден за борба с диабета.
Още от категорията
/
"София Филм Фест в Русе" започва с "Клопка" на Надежда Косева и "Завръщането" с Рейф Файнс и Жулиет Бинош
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Водач катастрофира по таван на пътя Русе-Николово
17:43 / 09.11.2025
Деси Добрева и младите таланти на Русе вдигнаха на крака зала "Ар...
09:29 / 09.11.2025
Сандрово отбеляза своя празник с много музика и народни танци
08:45 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.