Продължават безплатните скринингови прегледи за диабет тип 2 в Университетска болница "Канев".Прегледите ще се проведат на следните дати:• 12 и 13 ноември от 10:30 – 12:30• 19 и 20 ноември от 10:30 – 12:30• 26 и 27 ноември от 10:30 – 12:30Къде?Кабинетът във фоайето на Хирургичен блок, УМБАЛ "Канев“Записване на час: Регистратура УМБАЛ "Канев“ – 082/887 351Прегледите са за всички лица над 18 години, като не се изисква направлениеНе е необходим здравноосигурителен статус. От болницата припомнят, че Кампанията е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни заболявания и продължава до 14 ноември – Световен ден за борба с диабета.