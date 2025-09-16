Продължават безплатните скринингови прегледи за диабет тип 2 в русенската УМБАЛ "Канев"

© Zdrave.net Безплатните скринингови прегледи за диабет тип 2 в УМБАЛ "Канев“ продължават. Информацията припомнят от лечебното завадение.



Прегледите са насочени към хора над 18 г. независимо от здравноосигурителния статус. Кабинетът се намира във фоайето на Хирургичен блок, а записването може да стане на телефон 082/887 351.



Прегледите се провеждат в определени дни през целия месец. Обадете се и изберете най-удобната дата за вас.



Датите за записване за месец септември:



17 /сряда/ и 18 /четвъртък/ от 10.30 – 12.30 часа



24 /сряда/ и 25 /четвъртък/ от 10.30 до 12.30 часа