Продължават дейностите по отводняване на наводнените участъци в Русе, затвориха всички зали и спортни съоръжения
Автор: Лора Димитрова 17:46
© Община Русе
Обстановката в Община Русе след падналите интензивни валежиДнес на заседание кметът Пенчо Милков, заместниците му Димитър Недев, Енчо Енчев и Никола Лазаров, директорът на дирекция "Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов и кметовете на малките населени места. В срещата участваха и фирмите, които отговарят за сметосъбирането, обществената хигиена и снегопочистването, както и отговорните за тези дейности представители на местната власт.

Кметът заяви, че са мобилизирани значителен брой хора и техника, които действат по сигнали на фирми и граждани.

"Приоритет за нас е да минимизираме последствията от проливния дъжд и да предотвратим възможни затруднения в транспорта и в ежедневието на гражданите. Ангажирани са всички ресурси, за да се реагира веднага на подадените сигнали. Специализирана техника и екипи са на терен от сутринта, предвиждаме да се организира и дежурство през нощта“, обясни Милков.

Изпратени са два екипа - на ОП "Паркстрой“ и на дирекция "Обществен ред, сигурност и защита на потребителите“, които да помагат на служителите от "Противопожарна безопасност и защита на населението“ при отводняването на Свободна зона. Работници на "Паркстрой“ има и в Николово, където съдействат за почистване на канала, който преминава през Мартен и отвежда водата към Дунав.

От "Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“ - фирмата, с която Община Русе има сключен договор за обществена хигиена, докладваха, че десетки техни служители и специалисти продължават да отводняват участъци в града, да почистват затлачени от водата клони и листа по улиците, както и кални наноси, и да отпушват канализационни шахти, за да се гарантира свободното оттичане на дъждовните води. 

Основните усилия са насочени към почистване и отпушване на уличните шахти и ревизионни отвори, които не успяват да поемат големия обем вода. На място е вкарана специализирана техника, включително хидропомпи и машини за отпушване на канализацията, за да се гарантира максимално бързо възстановяване на нормалното функциониране на пътната мрежа и намаляване на риска от наводнения в ниските части. Работи се за почистването на улиците "Цар Асен“ и "Петър Берон“, бул. Цар Освободител“  и др.

Кметът поясни, че доброволческото формирование на общината е в пълна готовност да реагира незабавно при нужда, а координационният център работи непрекъснато за мониторинг на ситуацията и бърза реакция при необходимост. Осигурена е и координация между всички служби за бърза намеса при евентуални сигнали от граждани, съобщи Община Русе.

Поради обилните валежи и в интерес на безопасността на всички граждани със заповед на директора на ОП "Спортни имоти" Лачезар Иванов се затварят всички спортни помещения, зали и съоръжения, стопанисвани от предприятието. Заповедта важи до второ нареждане. Решението е взето като превантивна мярка за гарантиране на сигурността на децата, младежите и всички посетители на спортните обекти.

За наводнени участъци по селата съобщиха и кметовете, но няма бедстващи хора или критични ситуации. Предприети са комплексни действия за справяне със ситуацията. 

Работата по отводняването продължава непрекъснато, докато всички последици от лошото време бъдат отстранени.






