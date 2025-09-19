ЗАРЕЖДАНЕ...
|Продължават дейностите за предотвратяване на аварии и осигуряване на стабилно електрозахранване през зимния сезон в Русенско
Целта е предотвратяване на аварии и осигуряване на стабилно електрозахранване през есенно-зимния сезон, поясни Драганов. Той каза още, че са извършени обходи и са маркирани опасни дървета за премахване, които са извън сервитутните зони в райони по въздушните електропроводи, преминаващи през горски територии.
Драганов подчерта необходимостта от допълнително ускоряване на дейностите в рисковите участъци и важността от извършване на тези превантивни мероприятия всяка година, за да не се допускат кризисни ситуации, от които да бъдат засегнати населените места в региона. В момента се работи в района около хижа "Минзухар“. По предварителни данни остава премахването на около 3000 дървета в цялата област, като основно става дума за саморасли издънки. Изключително внимателно преди отстраняване се селектират само тези дървета, които са действително опасни и могат да доведат до аварии, които да прекъснат електрозахранването в населените места от региона.
Областният управител Драгомир Драганов е в постоянен контакт с всички държавни и местни институции в региона, имащи отношение по въпроса, както и с ръководството на електроразпределителното дружество. Драганов отбеляза още, че от Областната управа оказват пълно съдействие за навременното изпълнение на поставените задачи по премахване на проблемните дървета.
В следващите дни предстои и сформиране на комисия за обхождане на трасета на въздушната електропроводна линия, граничеща с горските територии на Държавно горско стопанство "Бяла“ в землището на село Лом Черковна.
