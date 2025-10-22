Продължават проверките на речните корита и дигите в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Към този момент част от бреговете и дигите на вътрешните реки са обрасли с многогодишна гъста храстовидна и дървесна растителност. Проводимостта на реките на места е намалена.Инспекцията започна миналия понеделник, като тя продължава и днес на територията на община Ветово. В обхвата на проверките попадат и деретата, отводнителните и напоителните канали, както и хвостохранилищата. Край устоите на някои от мостовете има донесени от течението на реките паднали дървета, като по разпореждане на Драганов се предприемат мерки за тяхното отстраняване. Комисията е съставена от експерти от девет държавни структури и общинските администрации по места, като всеки ден е на терен, обясни Драганов.Ежедневно съм в контакт с хората, които извършват проверките и получавам актуална информация от тях, каза още областният упраивтел. До колкото ми е известно на този етап по дигите на реките не са установени места с видими пропадания или прокопавания, застрашаващи целостта им, посочи Драганов.Припомняме, че проверките започнаха миналия понеделник по заповед на областния управител. Окончателните резултати се очаква да станат ясни до края на месеца. Специално внимание е отделено на зоните със значителен потенциален риск от наводнения. Следи се и за наличие на брегова ерозия и оттичането на повърхностните води.