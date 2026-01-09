Продължават проверките за прехода от лев към евро в Русенско
© Областна администрация - Русе
Съобщава се, че в ранните часове е имало опашки от около 10-15 души, които основно чакали да си вземат пенсиите. Имало е обаче и хора, които чакали, за да обменят левовете си в евро.
Масово жителите на населените места заплащат битовите си такси в лева, посочиха служителите на клоновете. Правителството е инсталирало видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника в пощите, а по график има полицейско присъствие там, където е необходимо, обясни Драганов. Драганов посочи, че служителите на "Български пощи" са преминали обучение и разпознават истинските банкноти – както левове, така и евро. Областният управител уточни, че има машини за проверка на банкнотите и броячни машини за по-големи количества.
Обмяната на левове в евро се извършва само вътре в пощенските станции. Не се предвижда обмяна по домовете, за да не се подведат, ако някой им предложи да им обмени вкъщи. Обмяната става само лично, с лична карта. Всякакви телефонни обаждания, които подканват хората да обменят валута на друго място и с твърдения за спешност, са схема за измама. По думите на Драганов на този етап няма проблеми в региона с обмяната на левове в евро.
Над 70 пощенски станции в областта обменят до 1000 лева на място, а суми между 1000 и 10 000 лева изискват предварително уведомление между три и пет работни дни в определени офиси. Това обаче е възможно само в Николово, Басарбово, Мартен, Просена, Две могили и Борово.
Търговските банки и пощите ще извършват безплатна валутна обмяна до 30 юни 2026 г., след което може да се начисляват такси. Българската народна банка ще продължи да обменя безплатно за неограничен период.
В обменните бюра смяната на левове в евро може да е по курс, различен от определения от БНБ. Първата обмяна на евро в поща в Русенско е станала в село Басарбово и е била на стойност под 1000 лв.
Още по темата
/
Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
11:46
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
10:49
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
10:12
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции персоналът е много по-добре обучен
09:56
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
07.01
Още от категорията
/
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
07.01
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
07.01
Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
06.01
Драгомир Драганов поздрави арменската общност в Русе за Коледа: В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество се измерва с грижата за човека
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.