Поредна серия от проверки в пощенските станции, където се обменят левове за евро, извърши областният управител на Русе Драгомир Драганов. Едно от местата, които той посети по-рано днес, е село Щръклево. Там заедно с кмета Цветелина Михайлова се запозна на място с работата на местния пощенски клон.Съобщава се, че в ранните часове е имало опашки от около 10-15 души, които основно чакали да си вземат пенсиите. Имало е обаче и хора, които чакали, за да обменят левовете си в евро.Масово жителите на населените места заплащат битовите си такси в лева, посочиха служителите на клоновете. Правителството е инсталирало видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника в пощите, а по график има полицейско присъствие там, където е необходимо, обясни Драганов. Драганов посочи, че служителите на "Български пощи" са преминали обучение и разпознават истинските банкноти – както левове, така и евро. Областният управител уточни, че има машини за проверка на банкнотите и броячни машини за по-големи количества.Обмяната на левове в евро се извършва само вътре в пощенските станции. Не се предвижда обмяна по домовете, за да не се подведат, ако някой им предложи да им обмени вкъщи. Обмяната става само лично, с лична карта. Всякакви телефонни обаждания, които подканват хората да обменят валута на друго място и с твърдения за спешност, са схема за измама. По думите на Драганов на този етап няма проблеми в региона с обмяната на левове в евро.Над 70 пощенски станции в областта обменят до 1000 лева на място, а суми между 1000 и 10 000 лева изискват предварително уведомление между три и пет работни дни в определени офиси. Това обаче е възможно само в Николово, Басарбово, Мартен, Просена, Две могили и Борово.Търговските банки и пощите ще извършват безплатна валутна обмяна до 30 юни 2026 г., след което може да се начисляват такси. Българската народна банка ще продължи да обменя безплатно за неограничен период.В обменните бюра смяната на левове в евро може да е по курс, различен от определения от БНБ. Първата обмяна на евро в поща в Русенско е станала в село Басарбово и е била на стойност под 1000 лв.