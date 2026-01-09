Сподели close
Поредна серия от проверки в пощенските станции, където се обменят левове за евро, извърши областният управител на Русе Драгомир Драганов. Едно от местата, които той посети по-рано днес, е село Щръклево. Там заедно с кмета Цветелина Михайлова се запозна на място с работата на местния пощенски клон.

Съобщава се, че в ранните часове е имало опашки от около 10-15 души, които основно чакали да си вземат пенсиите. Имало е обаче и хора, които чакали, за да обменят левовете си в евро.

Масово жителите на населените места заплащат битовите си такси в лева, посочиха служителите на клоновете. Правителството е инсталирало видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника в пощите, а по график има полицейско присъствие там, където е необходимо, обясни Драганов. Драганов посочи, че служителите на "Български пощи" са преминали обучение и разпознават истинските банкноти – както левове, така и евро. Областният управител уточни, че има машини за проверка на банкнотите и броячни машини за по-големи количества.

Обмяната на левове в евро се извършва само вътре в пощенските станции. Не се предвижда обмяна по домовете, за да не се подведат, ако някой им предложи да им обмени вкъщи. Обмяната става само лично, с лична карта. Всякакви телефонни обаждания, които подканват хората да обменят валута на друго място и с твърдения за спешност, са схема за измама. По думите на Драганов на този етап няма проблеми в региона с обмяната на левове в евро.

Над 70 пощенски станции в областта обменят до 1000 лева на място, а суми между 1000 и 10 000 лева изискват предварително уведомление между три и пет работни дни в определени офиси. Това обаче е възможно само в Николово, Басарбово, Мартен, Просена, Две могили и Борово.

Търговските банки и пощите ще извършват безплатна валутна обмяна до 30 юни 2026 г., след което може да се начисляват такси. Българската народна банка ще продължи да обменя безплатно за неограничен период.

В обменните бюра смяната на левове в евро може да е по курс, различен от определения от БНБ. Първата обмяна на евро в поща в Русенско е станала в село Басарбово и е била на стойност под 1000 лв.