Общинското предприятие "Комунални дейности“ продължава интензивната работа по ремонт на компрометирани участъци от уличната мрежа в Русе, причинени от обилните валежи от дъжд и сняг през последните месеци. С настъпването на подходящи метеорологични условия екипите са мобилизирани за изпълняване на ремонтни дейности.До обяд днес бяха запълнени със студена асфалтова смес нарушени участъци по улиците "Изгрев“ и "Студентска“ (в района на СУ "Възраждане“), както и по бул. "Цар Освободител“. Следобед дейностите продължават по бул. "Съединение“ и улиците "Олимпи Панов“ и "Иван Ведър“.Работата няма да спира през почивните дни – екипите ще бъдат на терен и в събота, и в неделя. Част от ремонтите ще се извършват и в нощните часове в извънжилищни райони, за да не се затруднява трафикът и да не се нарушава спокойствието на гражданите.Наред с ремонтните дейности се извършва усилено метене и миене на уличните платна. Екипите на "Консорциум Еко Русе Груп“ работят по основни градски артерии и квартални улици. Следобед дейностите продължават.Служители на ОП "Паркстрой“ почистват Централната градска част, алеите в парковете и кея. Общо 60 души са на терен и извършват дейности по почистване на сняг, метене, рязане и събиране на паднали клони.За обработка на терените се използват снегорин и мини багер за отстраняване на остатъчния сняг, три автометачки за пешеходни участъци, а в Парка на младежта JCB машина с камион събира паднали клони и дървета.Всички налични човешки и технически ресурси на общинските предприятия са ангажирани в изпълнението на ремонтните дейности, с цел подобряване състоянието на участъци от уличната мрежа в максимално кратки срокове. Дейностите се извършват поетапно и в съответствие с метеорологичните условия.