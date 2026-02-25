Продължават ремонтните дейности и почистването на улиците в Русе
© Община Русе
До обяд днес бяха запълнени със студена асфалтова смес нарушени участъци по улиците "Изгрев“ и "Студентска“ (в района на СУ "Възраждане“), както и по бул. "Цар Освободител“. Следобед дейностите продължават по бул. "Съединение“ и улиците "Олимпи Панов“ и "Иван Ведър“.
Работата няма да спира през почивните дни – екипите ще бъдат на терен и в събота, и в неделя. Част от ремонтите ще се извършват и в нощните часове в извънжилищни райони, за да не се затруднява трафикът и да не се нарушава спокойствието на гражданите.
Наред с ремонтните дейности се извършва усилено метене и миене на уличните платна. Екипите на "Консорциум Еко Русе Груп“ работят по основни градски артерии и квартални улици. Следобед дейностите продължават.
Служители на ОП "Паркстрой“ почистват Централната градска част, алеите в парковете и кея. Общо 60 души са на терен и извършват дейности по почистване на сняг, метене, рязане и събиране на паднали клони.
За обработка на терените се използват снегорин и мини багер за отстраняване на остатъчния сняг, три автометачки за пешеходни участъци, а в Парка на младежта JCB машина с камион събира паднали клони и дървета.
Всички налични човешки и технически ресурси на общинските предприятия са ангажирани в изпълнението на ремонтните дейности, с цел подобряване състоянието на участъци от уличната мрежа в максимално кратки срокове. Дейностите се извършват поетапно и в съответствие с метеорологичните условия.
