Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
Интересът към възможността за придобиване на общинско жилище е значителен, като броят на подадените заявления надвишава утвърдената квота от 133 жилища. С оглед гарантиране на равнопоставеност и прозрачност, ще бъде приложена точкова система за класиране, съгласно изискванията на Наредба №6 на Общинския съвет. Всеки кандидат ще получи сбор от точки по ясно разписани критерии, като мястото в класирането ще се определя от получения резултат – от най-висок към най-нисък.
Специализирана комисия ще изготви отделни списъци – на класираните за покупка, на некласираните поради изчерпване на бройката или несъответствие с изискванията, както и окончателен списък за продажба. След приключване на подготвителната част, процедурата ще бъде внесена през месец април в Общинския съвет за гласуване на конкретните продажби, придружени с изготвени пазарни оценки на имотите. Решението ще продължи да се изпълнява до приключване на продажбата на определените 133 жилища.
С оглед улеснение на гражданите, всеки кандидат ще бъде официално уведомен по пощата за резултата от класирането и за мястото си в съответния списък, съобщава общинската администрация в крайдунавския град.
Забавянето в хода на процедурата бе обусловено единствено от необходимостта да се изчака окончателното съдебно решение, с цел гарантиране защитата на правата на всички участници и пълното съответствие на процеса със законовите изисквания. С потвърждаването на критериите от съда Община Русе разполага с необходимата правна сигурност да премине към финалния етап.
