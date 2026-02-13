Община Русе информира своите жители, че подновява активната работа по финализиране на процедурата за продажба на общински апартаменти. Това става възможно след окончателното произнасяне на Върховния административен съд, с Решение №1607 от 12 февруари, с което бе потвърдена законосъобразността на приетите критерии за подбор.Интересът към възможността за придобиване на общинско жилище е значителен, като броят на подадените заявления надвишава утвърдената квота от 133 жилища. С оглед гарантиране на равнопоставеност и прозрачност, ще бъде приложена точкова система за класиране, съгласно изискванията на Наредба №6 на Общинския съвет. Всеки кандидат ще получи сбор от точки по ясно разписани критерии, като мястото в класирането ще се определя от получения резултат – от най-висок към най-нисък.Специализирана комисия ще изготви отделни списъци – на класираните за покупка, на некласираните поради изчерпване на бройката или несъответствие с изискванията, както и окончателен списък за продажба. След приключване на подготвителната част, процедурата ще бъде внесена през месец април в Общинския съвет за гласуване на конкретните продажби, придружени с изготвени пазарни оценки на имотите. Решението ще продължи да се изпълнява до приключване на продажбата на определените 133 жилища.С оглед улеснение на гражданите, всеки кандидат ще бъде официално уведомен по пощата за резултата от класирането и за мястото си в съответния списък, съобщава общинската администрация в крайдунавския град.Забавянето в хода на процедурата бе обусловено единствено от необходимостта да се изчака окончателното съдебно решение, с цел гарантиране защитата на правата на всички участници и пълното съответствие на процеса със законовите изисквания. С потвърждаването на критериите от съда Община Русе разполага с необходимата правна сигурност да премине към финалния етап.