В препълнената Голяма зала на Доходно здание се състоя спектакълът "Заешка дупка“ на Театър 199 "Валентин Стойчев“, режисиран от проф. Ивайло Христов. Постановката впечатли публиката със силното си въздействие, емоционална дълбочина и изключителното изпълнение на актьорите, предаде Община Русе.С представлението бе тържествено закрит театралният фестивал "Есенни театрални срещи в Русе“, който и тази година предложи на русенската публика подбрана селекция от водещи български театрални продукции.В края на спектакъла зам.-кметът Енчо Енчев връчи на проф. Христов почетен плакет на Община Русе и поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков. В него се посочва: "Вие доказахте, че изкуството възвисява човека и оставя трайна следа. Като режисьор продължавате да разширявате границите на българското кино, създавайки филми, които разказват човешки истории с искреност, дълбочина и висока естетическа стойност.“ Отличието бе връчено и по повод 70-годишнината на проф. Ивайло Христов, която той ще отбележи в началото на месец декември. Наградата е израз на дълбока признателност към неговото творчество и значим принос към развитието на българското театрално и филмово изкуство.В знак на уважение към неговия дългогодишен принос към българската култура, проф. Христов получи и поздравителен адрес от министъра на културата Мариан Бачев.След края на спектакъла зам.-кметът Енчев обяви, че през следващата година ще се проведе третото издание на театралния фестивал "Есенни театрални срещи в Русе“, което ще се състои в края на месец октомври.Проф. Ивайло Христов е роден в София и е шампион на България по водна топка с "Левски“ (1971). Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1980 г. в класа на проф. Сашо Стоянов. Има богата актьорска кариера с десетки роли в театъра и киното, сред които "Хъшове“, "Иванов“, "В очакване на Годо“, "Мера според мера“ и др. Като режисьор се утвърждава с филмите "Страх“ и "Любоф“, получили висока оценка от критиката и публиката.