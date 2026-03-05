Днес, 05.03.2026 г., в зала 2.101 на Русенския университет проф. дин Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при БАН изнесе лекция на тема: "Княжество България между Европа и Азия (1877-1887). Трудният път на съзиданието“.Събитието беше организирано от катедра "Български език, литература, история и изкуство“ към Русенския университет и открито гл. ас. Веселка Радева. В своето приветствие тя подчерта, че лекцията на проф. Палангурски поставя началото на постоянния семинар "Съвременна историография“. Инициативата има за цел студентите от специалност "Български език и история“ да се срещат с едни от най-утвърдените и авторитетни български историци.Професор Палангурски е водещ специалист по "Нова история на България“, а Институтът за исторически изследвания при БАН е сред най-авторитетните научни звена в историческите изследвания.В лекцията бяха представени най-важните моменти от съграждането на българската държавност в един особено динамичен период, в който се сблъскват интересите на младото българско княжество с държавите, самоопределили се за негови покровители. Време на градеж, но също и на преход от имперската политическа среда към националната държава.