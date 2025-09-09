ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
"Възстановява се, в Интензивно отделение е".
Диана Петрова разказа пред БНР своята версия за случилото се на 4 септември:
"Прибрахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само, когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя - да не би някой да не го е наръгал с нещо. Тогава се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече състоянието му е критично. Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не повече. Аз казах, че ако е карал с 40 няма да си прибера детето".
"Все още съм уплашена. Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават".
"Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват - да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?".
Другият мъж е с разцепена устна, бил е повален на земята.
Николай Кожухаров се е представил, че е служител на МВР, но съпругата му не е сигурна в кой момент точно.
Тя е подала сигнал в полицията, защото от съседи е чула, че приятели на младежите обикалят около адреса им.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
