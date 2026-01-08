Проходими при зимни условия са пътищата по републиканската пътна мрежа в Русенско, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той уточни, че 17 снегопочистващи машини продължават да обработват пътните настилки в региона, за да се осигури безопасно пътуване на шофьорите по републиканските пътища, които в областта са малко над 500 километра.Драганов и заместникът му Георги Георгиев следят ситуацията на терен и са в постоянен контакт с всички институции, имащи отношение при усложнена зимна обстановка. Областният управител уточни, че по всички трасета на републиканските пътища се извършва обработка срещу хлъзгавост и заледяване, а там, където има сняг той се почиства. Към момента няма снегонавявания и всички пътища в региона са отворени.Цялата налична специализирана техника е в готовност и при влошаване на метеорологичната обстановка може да се реагира максимално бързо и адекватно, категоричен бе Драганов. Той апелира към шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със съобразена скорост и да не предприемат рискови маневри.Няма проблеми и при преминаването на Дунав мост при Русе – Гюргево. По-рано днес той се запозна на място със ситуацията. От Областна администрация - Русе припомня, че съоръжението, което е обект от стратегическо национално значение, тази година се почиства от българската страна. През миналия зимен сезон почистването на съоръжението се извършваше от румънската страна. Според подписан протокол между двете държави то се осъществява на ротационен принцип. Същевременно дейностите против заледяване на пътната настилка на моста се извършват както от България, така и от Румъния в прилежащите им пътни участъци.