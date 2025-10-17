разпространението на високорискови наркотични вещества - фентанил и метамфетамин. По-рано ви съобщихме, че са иззети големи количества високорискови наркотични вещества - над 340 гр. фентанил и 400 гр. метамфетамин, както над 15 000 лева и пособия за подготовка на наркотичните вещества за разпространение на крайни потребители.
По отношение на всеки от извършителите е предявено обвинение за разпространение на наркотици в големи размери, като трима от тях са осъществили престъплението при условията на опасен рецидив.
Окръжната прокуратура в Русе съобщи, че ще поиска от съда определяне на постоянна мярка "Задържане под стража".
