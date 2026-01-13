Прокуратурата и полицията в Русе разкриха подробности за фалшивите банкноти в левове и евро
Повод за срещата бяха установените през последните седмици случаи на държане и прокарване в обращение на неистински парични знаци, разкрити в резултат на засилените мерки на МВР за противодействие на престъпленията срещу парично-кредитната система, в контекста на предстоящото въвеждане на еврото в страната.
В началото на януари 2026 г., в рамките на активизираните оперативни и превантивни действия на полицията, на територията на област Русе са разкрити и неутрализирани няколко престъпления, свързани с фалшиви банкноти в български лева и евро. Към момента са образувани три наказателни производства, по които се разследват действията на шест лица. Общото количество на иззетите неистински парични знаци по делата надхвърля 500 броя, което представлява сериозен риск за финансовата сигурност и гражданите.
На 6 януари 2026 г. служители на РУ – Ветово са предприели незабавни оперативно-издирвателни мероприятия след постъпила информация за подготвяно разпространение на фалшиви банкноти в региона. Установено е, че трима млади мъже от гр. Ветово са получили раница с неистински парични знаци, доставена от шофьор на бус.
Около 00:15 ч. на 7 януари лицата са установени и проверени от полицейски екип, като едно от тях доброволно е предало 119 банкноти в левове и евро с номинали 50 и 100, всички с идентични серийни номера – характерен белег за фалшификация. Впоследствие са извършени претърсвания на три адреса, при които са иззети мобилни телефони и компютърна техника, имащи отношение към разследването.
В хода на работата е установена съпричастността на още едно лице – мъж на 27 години от област Разград. При проведени процесуално-следствени действия в следващите дни в дома му в с. Ясеновец са открити и иззети още 90 банкноти с номинал 100 лева и 184 банкноти с номинал 50 лева, всички неистински. В хода на разследването е станало ясно още, че е успял да прокара в обръщение определени количества столевки и петдесетолевки в търговски обекти.
Задържаните по разследването лица са на възраст 18, 20 и 27 години. Към момента към наказателна отговорност са привлечени три от тях. По искане на Окръжна прокуратура – Русе, Окръжен съд – Русе е определил на тримата обвиняеми мярка за неотклонение "задържане под стража", като те се намират в следствения арест. Законът предвижда наказание лишаване от свобода от две до осем години.
Разследването се провежда в тясно взаимодействие с партньорски служби от друга държава – членка на ЕС, тъй като има данни, че част от фалшификатите са постъпили от чужбина.
Междувременно, на 7 януари 2026 г. служители на ОДМВР – Русе са започнали разследване под формата на бързо производство за случай на държане на 125 неистински банкноти с номинал 100 евро (всички с еднакъв сериен номер) и прокарване в обращение на една от тях в малък търговски обект на територията на гр. Ветово. Установено е, че банкнотите са придобити чрез интернет платформа. Образуваното досъдебно производство е по чл. 244, ал. 1 от НК.
Разследва се и отделен случай на прокарване в обращение на общо осем неистински банкноти с номинал 50 лева, като към момента се извършват активни процесуално-следствени действия за събиране на доказателства и привличане на виновните лица към наказателна отговорност.
От ръководството на ОДМВР – Русе подчертаха, че още от края на октомври 2025 г., по разпореждане на ГД "Национална полиция", в областта се прилагат целеви превантивни мерки във връзка с приемането на еврото, които продължават и към момента. Те включват засилено полицейско присъствие в малки и отдалечени населени места, работа на смесени екипи от икономическа, криминална и охранителна полиция, срещи с кметове и граждани, проверки в пощенски клонове и търговски обекти, както и обучения на служителите за разпознаване на фалшиви банкноти.
От ОДМВР – Русе напомнят, че макар визуално иззетите фалшиви банкноти да изглеждат добре, те са отпечатани на обикновена хартия без защитни елементи и е незаконно използването им. Прокарването в обращение и държането на неистински парични знаци, включително когато са придобити чрез интернет и представяни като "реквизит", е тежко престъпление.
Апелът към гражданите е при най-малкото съмнение за неистинска банкнота незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление, както и да не правят опити да я използват. Полицията напомни още, че нито една държавна институция не изисква по телефона - пари, банкови сметки, лични данни или чувствителна финансова или банкова информация – като пароли и кодове.
Органите на МВР ще продължат активните оперативни и превантивни действия за защита на финансовата система и сигурността на гражданите в условията на въвеждане на еврото.
