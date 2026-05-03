Окръжен съд – Русе увеличи от 1000 лева на 3800 лева обезщетението на 15-годишния младеж от Русе по делото с полицейския шеф Николай Кожухаров. За съдебното решение съобщи адвокатът на непълнолетния младеж Методи Лалов в публикация в личния си профил във Facebook.

Ето какво още написа Методи Лалов:

Този случай е диагноза за бездушието на съдебната ни система. Прокурор Павел Славов от РП-Русе и съдия Татяна Илиева от РС-Русе показаха шокираща липса на разбиране на основни човешки права. Към тях се присъедини и прокурор Вили Димитров от ОП-Русе, който вместо да коригира грешката, реши безкритично да поддържа същата позиция. Ето как изглежда "справедливостта" през техните очи.

Цинизмът на прокурор Павел Славов: Той си позволи да оцени вредите на 15-годишен младеж от това да бъде "затворен в клетка" за 8 денонощия на нищожните 400 лева. Позиция, която беше подкрепена и от прокурора от ОП-Русе.

Формализмът на съдия Татяна Илиева: Същата определи обезщетение от едва 1000 лева – сума, която по никакъв начин не съответства на преживяния стрес, унижения и гавра и е пълна подигравка с пострадалия младеж.

Каква е равносметката след обжалването?

Окръжният съд увеличи обезщетението на 3800 лева (макар да отхвърли претенцията за разликата до 5385 лева). Това е близо 4 пъти повече от присъденото от съдия Илиева. И 9,5 пъти повече от подигравателното предложение на прокурор Славов. "Справедливостта" на тези магистрати е обида за правосъдието и гражданите. Това решение доказва, че и прокурорите, и съдията от първата инстанция имат още много да учат – и професионално, и житейски – за да разберат какво означава да бъдеш справедлив и да цениш човешкото достойнство.

15-годишният младеж премина през огромен стрес, притеснения и срам. Вчера ОС-Русе оцени по-адекватно неговата болка. Борбата обаче за компетентно и човечно правосъдие продължава.