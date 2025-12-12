Прокуратурата в Русе обвини 41-годишен мъж за побой над майката на детето му
От август месец мъжът, с инициали Н.Р., и пострадалата жена били разделени, но въпреки това той, заедно с новата си приятелка, живеели в дома на пострадалата.
Драмата се разиграла още през месец септември тази година, когато здравословното състояние на детето се влошило и лекарите препоръчали да постъпи в болница за лечение. Обвиняемият упреквал майката, че не се грижи добре за него и болестта му се дължи на това.
Словесната агресия бързо прераснала във физическа саморазправа. По време на скандала Н.Р. нанесъл множество удари с ръце по главата и тялото на жената. Действията му били преустановени от майката на пострадалата, която отишла да я вземе и да я откара в болницата с детето.
В резултат на побоя жената е получила лека телесна повреда, изразяваща се във временно разстройство на здравето.
Очаква се насрочване на делото за разглеждане в Районен съд - Русе.
За престъплението по чл.131, ал.1, т.5а вр. чл.130, ал.1 от НК е предвидено наказание "Лишаване от свобода" за срок до 3 години.
