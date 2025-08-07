ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
В гр. Бяла, обл. Русе, гр. Русе и гр. Силистра, в условията на продължавано престъпление – на пет пъти, А.Д. и Д. В., като извършители и Д.Г., като помагач, чрез използване на други лица, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържал заблуждение в купувачи на имоти, че могат да им прехвърлят собствеността на земеделски земи, като причинената вреда е в особено големи размери – 115 200 лева и случаят е особено тежък. (престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл.26, ал. 1 от НК).
Четири пъти чрез използване на други лица, при легитимиране пред нотариуси във връзка с обявяване на тайни саморъчни завещания, съзнателно се ползвали от неистински частни документи. (престъпление по чл. 316, вр. с чл. 309, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК). Един път съзнателно се ползвали от неистински официален документ - нотариален акт за продажба на земеделски земи. (престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК).
Д.Г. е обвиняем и за това, че в качеството си на длъжностно лице – полицейски инспектор в Полицейско управление, в условията на продължавано престъпление – на единадесет пъти, подпомогнал другите двама обвиняеми, като им разгласил служебна информация, съдържаща се в информационните системи на МВР, относно данни от националния регистър на българските документи за самоличност на лица и лични данни, които не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон. (Престъпление по чл. 360, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК)
Групата е извършила пет имотни измами - четири от тях посредством съставени неистински саморъчни завещания и една, при която е използван неистински нотариален акт. Извършителите са действали, като представяни пред нотариуси неистински завещания, които са ги обявявали с протокол за обявяване на саморъчно завещания по реда на Закона за наследството. Лицата, в полза на които се "завещавало“, впоследствие продавали недвижими имоти на трети добросъвестни лица. По този начин те са въвеждали в заблуждение добросъвестните купувачи, че са действителни собственици на въпросните имоти и от продажбата са получавали парични средства, които са разделили помежду си.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.
