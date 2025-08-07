Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Автор: Екип Ruse24.bg 11:36Коментари (0)0
©
Окръжна прокуратура – Русе внесе в съда обвинителен акт срещу А.Д., Д.В. и Д.Г. за това, че през периода 01.07.2021 г. - 15.04.2024 г., в гр. Русе, участвали в организирана престъпна група, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления – имотни измами, като групата е създадена с користна цел и в нея участва длъжностно лице Д.Г. – полицейски служител в полицейско управление. (престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2 от НК.)

В гр. Бяла, обл. Русе, гр. Русе и гр. Силистра, в условията на продължавано престъпление – на пет пъти, А.Д. и Д. В., като извършители и Д.Г., като помагач, чрез използване на други лица, с цел да набавят за себе си имотна облага, възбудили и поддържал заблуждение в купувачи на имоти, че могат да им прехвърлят собствеността на земеделски земи, като причинената вреда е в особено големи размери – 115 200 лева и случаят е особено тежък. (престъпление по чл. 211, пр. 1, вр. чл. 210, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 209, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл.26, ал. 1 от НК).

Четири пъти чрез използване на други лица, при легитимиране пред нотариуси във връзка с обявяване на тайни саморъчни завещания, съзнателно се ползвали от неистински частни документи. (престъпление по чл. 316, вр. с чл. 309, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК). Един път съзнателно се ползвали от неистински официален документ - нотариален акт за продажба на земеделски земи. (престъпление по чл. 316, вр. с чл. 308, ал. 3, т. 2, вр. с ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК).

Д.Г. е обвиняем и за това, че в качеството си на длъжностно лице – полицейски инспектор в Полицейско управление, в условията на продължавано престъпление – на единадесет пъти, подпомогнал другите двама обвиняеми, като им разгласил служебна информация, съдържаща се в информационните системи на МВР, относно данни от националния регистър на българските документи за самоличност на лица и лични данни, които не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон. (Престъпление по чл. 360, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК)

Групата е извършила пет имотни измами - четири от тях посредством съставени неистински саморъчни завещания и една, при която е използван неистински нотариален акт. Извършителите са действали, като представяни пред нотариуси неистински завещания, които са ги обявявали с протокол за обявяване на саморъчно завещания по реда на Закона за наследството. Лицата, в полза на които се "завещавало“, впоследствие продавали недвижими имоти на трети добросъвестни лица. По този начин те са въвеждали в заблуждение добросъвестните купувачи, че са действителни собственици на въпросните имоти и от продажбата са получавали парични средства, които са разделили помежду си.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
Миризмите от дейността на "Оргахим Резинс" в Русе са под допустимите европейски норми
10:01 / 05.08.2025
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
Лекар каза коя е най-голямата грешка на плажуващите. Никога не го правете!
08:47 / 05.08.2025
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:23 / 05.08.2025
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
Опасност от водна криза! Община Шумен с апел към МОСВ относно язовир "Тича"
08:47 / 05.08.2025
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
Калдъръмените улици на Стария Пловдив още помнят тяхната голяма любов
15:23 / 05.08.2025
Вижте участъците по АМ "Тракия", където ще се осъществява контрол на средната скорост
Вижте участъците по АМ "Тракия", където ще се осъществява контрол на средната скорост
12:24 / 05.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български футболен съюз 2024
България в еврозоната
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: