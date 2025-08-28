Прокуратурата в Русе привлече като обвиняем младеж за разпространение на наркотици

© Окръжна прокуратура – Русе привлече като обвиняем Д.Б. – на 22 години от Русе за държане с цел разпространение на 170 грама марихуана, на стойност близо 3400 лева.



Наркотиците са били намерени скрити в задната броня на колата му на 25 август. Иззети са от полицията и четири броя мобилни телефони.



Престъплението е извършено по-малко от месец след влизането в сила на присъда срещу същото лице за управление на МПС след употреба на наркотично вещество. В изпитателния срок на условното осъждане обвиняемият е задържан от полицията.



По искане на Окръжна прокуратура – Русе на 27 август 2025 г. му е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража“. Предстои да бъдат извършени експертизи и разпити на свидетели.



За такъв тип престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5000 до 20000 лева