Традиционната "Пролетна изложба“ на Дунавската задруга на народните художествени занаяти беше открита тази вечер в Малката зала на ул. "Борисова“. В събитието участват 27 автори от цялата страна, които представят разнообразие от ръчно изработени произведения, съхраняващи духа на българските традиции.На откриването присъства Цветослав Димитров, директор на дирекция "Образование и култура“ в Община Русе, който поздрави майсторите и гостите. "Днес, когато целият свят се дигитализира, Вашите ръце създават нещо истинско, което можем да докоснем и което носи душата на българския бит“, сподели в приветствието си Димитров. Той заяви, че изложбата показва как талантът, трудът и любовта към занаята могат да превърнат наследството ни в живо изкуство. "Всяко произведение е разказ за търпение, умение и фантазия. Благодаря на всички майстори, които пазят идентичността ни и я предават на следващите поколения“, каза Димитров. По време на събитието той представи пред присъстващите новите членове на задругата – Валентина Илиева, Филип Банов и Живко Николов. В откриването се включи и областният управител Орлин Пенков.Посетителите могат да видят творби от ковано желязо, керамика, народни музикални инструменти, везба, художествена обработка на кожа, художествени тъкани, калоферска дантела, дърворезба и дървостругарство, художествено леене, ножарство, медникарство, национални кукли, изделия от маниста, рисувана естествена коприна, бижута и др.Сред участниците е и единственият действащ майстор сарач от задругата, който представя уникални прабългарски кожени шапки, изработени по древни техники. Доайен на изложбата е 84-годишен майстор на ковано желязо, чиито произведения впечатляват с прецизност и силно художествено присъствие.Експозицията може да бъде разгледана всеки ден до 6 април.