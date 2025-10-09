Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Проливните дъждове в Русе: Само за 10 часа падна повече дъжд от цял месец
Автор: Екип Ruse24.bg 07:49Коментари (0)66
© Facebook
Само за 10 часа валежите в Русе минаха средномесечната норма. Измерени са малко над 57 литра на кв.м., съобщиха от хидрометеорологичната станция в града.

По данни на областната администрация близо 200 литра на квадратен метър достигна дъждът на отделни места в областта.

Нивата на реките са се покачили. Въпреки това към момента опасност от преливане няма. Проливният дъжд продължи и през нощта.

Все още на места в града има локални наводнения, пише БНТ.

Часове наред продължи работата по отводняването през вчерашния ден, като освен екипи на общината на терен излязоха екипи на пожарната. Работата по разчистването продължава и днес.

Още по темата: общо новини по темата: 107
09.10.2025 Още тази сутрин хората се връщат по домовете си в курорта "Елените"
09.10.2025 Температурите в Русе се покачват, а валежите спират
08.10.2025 Обстановката в района на Дунав мост се влошава
08.10.2025 Георги Стефанов за "Елените" и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10.2025 Meteo Bulgaria: Постепенно спиране на валежите
08.10.2025 Задръствания и затворени пътища в Русе заради наводненията
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Серия от трусове в Турция
Конфликт Израел-Газа
Хороскоп за деня
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: