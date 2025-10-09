ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Проливните дъждове в Русе: Само за 10 часа падна повече дъжд от цял месец
По данни на областната администрация близо 200 литра на квадратен метър достигна дъждът на отделни места в областта.
Нивата на реките са се покачили. Въпреки това към момента опасност от преливане няма. Проливният дъжд продължи и през нощта.
Все още на места в града има локални наводнения, пише БНТ.
Часове наред продължи работата по отводняването през вчерашния ден, като освен екипи на общината на терен излязоха екипи на пожарната. Работата по разчистването продължава и днес.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 107
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: