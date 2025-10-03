Промени в движението между с. Червена вода и с. Николово в събота 

© Във връзка с провеждането на петия Международен турнир по триатлон "Купа Русе“ на 4 октомври в Лесопарк "Липник“, предстои временна промяна в организацията на движението в района. Това съобщиха от Община Русе.



Тази година състезанието ще се състои като дуатлон поради неблагоприятните метеорологични условия.



Пътят от с. Николово до с. Червена вода, преминаващ през Лесопарка, ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства за различни времеви интервали в часовия диапазон от 8 до 16 ч. на 4 октомври /събота/.



В посочения времеви период ще има 30-минутни паузи между отделните серии от дуатлона, през които ще бъдат пропускани превозни средства.



Община Русе призовава водачите да планират своите маршрути съобразно ограниченията и да проявят разбиране и търпение по време на провеждането на спортното събитие.



Целта на временната мярка е да се гарантира безопасността на участниците в състезанието, което събира спортисти от различни възрасти и привлича значителен брой зрители.



След приключването на турнира, пътят ще бъде отново отворен за движение.