ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Промени в движението по улици в Русе във връзка със заснемането на игрален филм
Във връзка със снимачния процес на игралния филм "Вечерна сватба“ ще бъдат въведени временни ограничения в движението на определени улици в гр. Русе, както следва:
- На 26 септември от 9 до 21 ч. и на 27 септември от 8 до 19 ч. – затваряне на ул. "Братя Обретенови“ в участъка пред Националния музей на транспорта и съобщенията;
- На 28 септември от 7 до 19 ч. - периодично затваряне на ул. "Иван Вазов“ №5.
- На 1 октомври от 9 до 21 ч. - периодично затваряне на ул. "Духовно възраждане“ №1.
- На 3 октомври - поетапно спиране на движението по ул. "Иван Вазов“ от ул. "Даскал Никола“ до ул. "Пенчо Славейков“ в часовия диапазон от 12 до 18 часа.
- 08 октомври от 11 до 20 ч. - поетапно затваряне на ул. "Цариброд“ от бул. "Славянски“ до ул. "Христо Данов“.
Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: