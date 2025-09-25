Промени в движението по улици в Русе във връзка със заснемането на игрален филм

© За временни промени в движението по улици в Русе във връзка със заснемането на игралния филм "Вечерна сватба“, съобщиха от Общината.



Във връзка със снимачния процес на игралния филм "Вечерна сватба“ ще бъдат въведени временни ограничения в движението на определени улици в гр. Русе, както следва:



- На 26 септември от 9 до 21 ч. и на 27 септември от 8 до 19 ч. – затваряне на ул. "Братя Обретенови“ в участъка пред Националния музей на транспорта и съобщенията;



- На 28 септември от 7 до 19 ч. - периодично затваряне на ул. "Иван Вазов“ №5.



- На 1 октомври от 9 до 21 ч. - периодично затваряне на ул. "Духовно възраждане“ №1.



- На 3 октомври - поетапно спиране на движението по ул. "Иван Вазов“ от ул. "Даскал Никола“ до ул. "Пенчо Славейков“ в часовия диапазон от 12 до 18 часа.



- 08 октомври от 11 до 20 ч. - поетапно затваряне на ул. "Цариброд“ от бул. "Славянски“ до ул. "Христо Данов“.



Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес.