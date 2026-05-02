До обяд времето в южната част на страната ще бъде предимно слънчево, но от североизток облаците ще започнат да се увеличават. Следобед в много райони на Североизточна, Централна Северна и Югоизточна България, както и в Горнотракийската низина, ще има превалявания от дъжд. По-късно валежи ще се появят и на места в Западна България. Вятърът ще е слаб до умерен, духащ от север-североизток. Дневните температури ще се задържат между 10° и 15°, а в София ще бъдат около 12°, съобщават от НИМХ.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд и почти през целия ден над Южното Черноморие. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Разкъсвания и временни намаления на облачността ще има през нощта и в сутрешните часове над западната половина от страната. Ще продължи да духа до умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, в котловините на Югозападна България, където през нощта вятърът ще стихне до минус 2° и там ще се образува слана. Максималните температури ще са между 12° и 17°.

В началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източната половина от страната, но без валежи. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в котловините и по високите полета - около минус 2°; на много места ще се образува слана. Дневните температури ще започнат да се повишават и максималните ще бъдат между 17° и 22°.