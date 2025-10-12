ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Променят маршрута на автобусите по тази линия в Русе утре
Всички курсове, тръгващи от спирка "Кооперативен пазар“ в интервала от 08:20 ч. до 13:15 ч. (включително), ще бъдат пренасочени по следния обходен маршрут:
Между спирките "Сердика“ и "Сент Уан“ автобусите ще се движат по бул. "Цар Освободител“, бул. "Генерал Скобелев“ и ул. "Стефан Стамболов“.
"Общински Транспорт Русе“ ЕАД призовава гражданите, ползващи обществен транспорт, да планират пътуванията си, като се съобразят с временните промени в маршрута.
След приключване на ремонтните дейности, движението по линия № 19 ще бъде възстановено по обичайния маршрут.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Река Янтра прелива при село Долна Студена
11:59 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: