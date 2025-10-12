Променят маршрута на автобусите по тази линия в Русе утре

© Градска мобилност - Русе На 13 октомври (понеделник) автобусна линия № 19 ще бъде с променен маршрут в посока "Кооперативен пазар – Метро“ поради извършване на ремонтни дейности по ул. "Александровска“.



Всички курсове, тръгващи от спирка "Кооперативен пазар“ в интервала от 08:20 ч. до 13:15 ч. (включително), ще бъдат пренасочени по следния обходен маршрут:



Между спирките "Сердика“ и "Сент Уан“ автобусите ще се движат по бул. "Цар Освободител“, бул. "Генерал Скобелев“ и ул. "Стефан Стамболов“.



"Общински Транспорт Русе“ ЕАД призовава гражданите, ползващи обществен транспорт, да планират пътуванията си, като се съобразят с временните промени в маршрута.



След приключване на ремонтните дейности, движението по линия № 19 ще бъде възстановено по обичайния маршрут.