Променят маршрута на тази автобусна линия в Русе
Автор: Емануела Вилизарова 11:13Коментари (0)68
© Градска мобилност Русе
На 13 октомври (понеделник) автобусна линия № 19 ще бъде с променен маршрут в посока "Кооперативен пазар – Метро“ поради извършване на ремонтни дейности по ул. "Александровска“. Това съобщиха от "Градска мобилност" - Русе.

Всички курсове, тръгващи от спирка "Кооперативен пазар“ в интервала от 08:20 ч. до 13:15 ч. (включително), ще бъдат пренасочени по следния обходен маршрут:

Между спирките "Сердика“ и "Сент Уан“ автобусите ще се движат по бул. "Цар Освободител“, бул. "Генерал Скобелев“ и ул. "Стефан Стамболов“.

"Общински Транспорт Русе“ ЕАД призовава гражданите, ползващи обществен транспорт, да планират пътуванията си, като се съобразят с временните промени в маршрута.

След приключване на ремонтните дейности, движението по линия № 19 ще бъде възстановено по обичайния маршрут.






