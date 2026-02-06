РИОСВ – Русе стартира процедура за промяната на режим в дейностите на Защитена местност (ЗМ) "Находище на червен божур", попадаща в землището на с. Печеница, община Исперих, област Разград. Инициативата е на екоинспекцията и е насочена към допускане на отгледна сеч, с цел осветление и премахване на подлеса, подобряване условията в местообитанието и състоянието на популацията на вида червен божур.Със заповедта ще бъде направена и актуализация на площта на защитената територия, съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии, за нуждите на по-точни измервания.Защитена местност "Находище на червен божур" в землището на с. Печеница е обявена за природна забележителност "Находище на див божур в м. Божурите“ със заповед на председателя на Комитета за опазване на околната среда през 1978 г., прекатегоризирана е в защитена местност през 2004 г., а през 2007 г. е актуализирана площта й, със заповед на министъра на околната среда и водите от 46,673 дка на 47,246 дка.В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Русе мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за промяна в режима на дейност и за актуализация на площта на защитената територия.