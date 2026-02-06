Променят режима на защитената местност с червен божур край Исперих
© РИОСВ - Русе
Със заповедта ще бъде направена и актуализация на площта на защитената територия, съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии, за нуждите на по-точни измервания.
Защитена местност "Находище на червен божур" в землището на с. Печеница е обявена за природна забележителност "Находище на див божур в м. Божурите“ със заповед на председателя на Комитета за опазване на околната среда през 1978 г., прекатегоризирана е в защитена местност през 2004 г., а през 2007 г. е актуализирана площта й, със заповед на министъра на околната среда и водите от 46,673 дка на 47,246 дка.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Русе мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за промяна в режима на дейност и за актуализация на площта на защитената територия.
Още от категорията
/
Пътна полиция - Русе започва прием на заявления за регистрационни номера по избор за серия МВ от 4501 до 5000
11:41
Драгомир Драганов: Наблюдаваме река Дунав и на този етап няма опасност от замърсяване от потъналата баржа край Гюргево
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.