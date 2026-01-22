Поради неблагоприятните метеорологични условия автобусна линия номер 10 временно няма да достига до крайната си спирка, съобщиха от "Градска мобилност Русе".Временното ограничение означава, че линията ще обслужва маршрута си само до спирка "Касева чешма". Причината за промяната е заледяване на пътния участък, което затруднява движението.Към момента всички останали автобусни линии изпълняват маршрутите си в цялост.