Промяна в градския транспорт заради зимната обстановка
© Община Русе
Временното ограничение означава, че линията ще обслужва маршрута си само до спирка "Касева чешма". Причината за промяната е заледяване на пътния участък, което затруднява движението.
Към момента всички останали автобусни линии изпълняват маршрутите си в цялост.
Още по темата
/
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
Още от категорията
/
Кметът на Ценово д-р Петър Петров стана единственият кмет от Русенско с медал от министъра на отбраната Атанас Запрянов
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Световноизвестен виртуоз на акордеона за първи път в Русе
17:49 / 21.01.2026
Студът скова Русе: Термометрите отчетоха минус 12 градуса
13:02 / 21.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.