Промяна в маршрута на автобусна линия в Русе поради ремонтни дейнсти
Превозните средства ще се движат от ул. "Петрохан" по ул. "Тича" и ул. "Чипровци", след което ще продължат по стандартния си маршрут.
В посока хотел "Рига" – Търговски комплекс "Чародейка-юг" няма да има промяна в маршрута.
След приключване на ремонтните дейности обичайният маршрут на линия № 30 ще бъде възстановен.
Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират внимателно и да спазват въведената временна организация на движението.
