От днес 15 октомври поради извършване на спешни аварийни ремонтни дейности по ул. "Захари Стоянов" се налага временна промяна в маршрута на автобусна линия № 30 в посока хотел "Рига".Превозните средства ще се движат от ул. "Петрохан" по ул. "Тича" и ул. "Чипровци", след което ще продължат по стандартния си маршрут.В посока хотел "Рига" – Търговски комплекс "Чародейка-юг" няма да има промяна в маршрута.След приключване на ремонтните дейности обичайният маршрут на линия № 30 ще бъде възстановен.Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират внимателно и да спазват въведената временна организация на движението.