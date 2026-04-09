Поради ремонтни дейности се променя разположението на някои избирателни секции за предстоящите избори за Народно събрание на 19 април. Това съобщават от Община Русе.
Избирателни секции с номера 1, 2, 17, 18 и 19, разположени досега в сградата на ОУ "Отец Паисий“, се преместват в сградата на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура "Йосиф Вондрак“.
Избирателни секции с номера 99 и 100, разположени в НЧ "Васил Левски – 1928“, се преместват в сградата на СУ "Йордан Йовков“.
