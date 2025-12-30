Промяна в заплащането на паркингите в Русе
Русенци и гости на града имат на разположение четири начина за заплащане на престоя: чрез SMS съобщение, с банкови карти, безплатното мобилно приложение "PayPark" (достъпно в App Store и Google Play) и чрез сканиране на QR код.
От февруари 2026 г. ще бъде въведена възможност за плащане в брой с единната европейска валута – евро.
Паркирането в града ще бъде безплатно по време на предстоящите празнични дни – от 31 декември до 5 януари.
Русе с обновено футболно игрище и съоръжение за овчарски скок
16:42 / 29.12.2025
Заради лошото време: Множество сигнали за паднали дървета и клони...
14:01 / 29.12.2025
