Жители на горнооряховското село Поликраище блокираха главния път Русе – Велико Търново. Недоволството им е породен от обявенотои 5-дневното безводие, на което са били подложени. Те се оплакват и от чести проблеми с електрозахранването.Местните разказват, че Поликраище е село с над 2000 жители, които са били без вода от четвъртък до понеделник, като твърдят и, че не са имали никаква информация защо. В същото време казват, че токът също спира почти всеки ден, има и постоянни токови удари, които застрашават ел. уредите им. Допълват и, че е много трудно да се живее без вода и ток."Нямахме вода близо 5 дни, след като обявихме, че ще има протест, водата изведнъж дойде. Как стават нещата, никой не може да ни обясни. Един ден нямаме ток, един ден нямаме вода, а понякога е 2 в 1. Искаме да има срокове и да се знае – вода ще има след 2 седмици, токът ще дойде след 3 седмици и ще го има постоянно“, коментира жена от селото."Трябва да сме единни. До колко ще има ефект – не се знае. Предполагам, че няма да има, защото видяхте – преди няколко дни протестът във Велико Търново не доведе до нищо, хората там още пият мръсна вода. Надяваме се, че това днес е стъпка за началото на някакви промени“, допълва Божидар Димов от Поликраище.Хората обясняват още, че са предупреждавали, че ще се стигне до подобни проблеми с водата още преди 3-4 години, но никой не им е обърнал внимание. Относно тока са получили обяснение от ЕнергоПро, че се подменят системи в трафопостовете, които трябва да приключат до края на ноември, но не вярват в това.Малко преди обяд те блокираха главния път Русе - Велико Търново. Протестът продължава повече от час.На място беше и кметът на община Горна Оряховица – Николай Рашков, който изрази подкрепа и обясни, че местната администрация подготвя проекти, с които да реши проблема. През седмицата имаше ипо темата."През тази година сме отпуснали 100 000 лева от Община Горна Оряховица, за да може един стар проект да бъде възобновен. В момента текат процедурите, очакваме до месец февруари да имаме строително разрешение и от там нататък следва търсене на финанси от страна на държавата, за да можем да решим този проблем в населеното място“, обясни Рашков.За тока потвърди, че е получил същото обяснение като хората - до края на ноември проблемът ще бъде решен.Движението в района е затруднено. Колони от автомобили има от двете страни на протестиращите, като се пропускат само колите със специален режим на движение.