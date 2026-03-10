Протест в Русе: Работещите в градския транспорт искат по-високи заплати
Работещите в сектора се събират пред депото, след това се очакваше да блокират движението на основно кръстовище на булевард "Трети март". Първоначалният план обаче се осуети и от КНСБ смятат, че някой се опитва да саботира протеста.
"Наредено е на шофьорите да не минават през кръстовището, където трябваше да протестираме. Пренасочват автобусите и тролеите, а затова ние взехме решение да отидем пред "Арена Русе", каза пред NOVA Иван Енчев.
