Протест в Русе с искане за оставката на Кожухаров и свобода за четиримата младежи

© Facebook Стотици се събраха на протест пред сградата на Съдебната палата в Русе с две искания: свобода за четиримата младежи, пребили шефа на полицията в Русе и оставката на въпросния шеф Николай Кожухаров.



"Фокус" припомня, че в последните дни се появиха няколко версии за инцидента, като бяха разпространени и няколко видеа в социалните мрежи.



Вчера вътрешният министър Даниел Митов каза, че за "пореден път трябва да се отговаря на конспиративни теории по ясен казус".



"Очевидно ударите са били силни и в гръб. Който е удрял, е знаел как да го направи", каза още той.



"Фокус" припомня още, че Окръжна прокуратура - Русе взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки един от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган.