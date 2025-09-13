Протест в Русе в защита на лева

© Facebook/Възраждане Привърженици на "Възраждане" и на българския лев отново се събраха да протестират срещу въвеждането на еврото. Организирани са шествия в няколко града, сред които София, Русе и Шумен.



Освен оставането на лева, инициаторите на протеста и участващите в него искат и оставката на правителството, предаде репортер на ''Фокус".