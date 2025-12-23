Проучване: Коледната трапеза в Русе ще струва средно 165 лева
То сравнява цените на основните продукти за Коледа в различни градове у нас. Средно коледната трапеза ще струва около 170 лева за четиричленно семейство.
В Ловеч обаче покупката на тези продукти излиза 172,19 лева, а в Монтана – 165,55 лева. Само в още един град пазарът ще ни излезе над 170 лева и това е Варна – 171 лева. За Благоевград сметката показва 169,86 лева./виж галерията/
В кошницата влизат 2 килограма свинско месо, замразено пиле, ориз, картофи, зеленчуци, продукти за баница, пресни и сушени плодове, ядки, както и бутилка ракия, вино и шампанско.
Цената на свинското се оказва ной-висока именно в Ловеч, където за 2 кг потребителят ще плати 34 лева. За същото количество в Бургас цената излиза с 4 лева по-малко.
Замразените пилета отново са най-скъпи в Ловеч, като за 1,4 кг потребителят плаща 13,50 лева, докато в Монтана ще му струва 11 лева. бутилка ракия също варира от 13 лева за 0,700 л в Благоевград до 15,50 лева във Варна и София.
Миналата година коледната кошница е била с 15-20 лева по-евтина, показват още данните на САПИ, цитирани от pariteni.bg. Тогава пазарът е струвал на потребителите от 155 лева в Благоевград, до 165 лева в Пловдив и Русе.
През 2023 г. цените са били още по-ниски и коледната трапеза е излизала от 149 лева в Благоевград до 164 лева в Ловеч и Пловдив. 135 лева са плащали жителите на Монтана за същия пазар през 2022 г., а тези в Благоевград – 144 лева. Най-скъпо преди четири години е било в Русе – 161 лева.
