Проверки показват: Непочистени са речните корита в Русенско
Има участъци, които не са почиствани през последните години и ако не се предприемат необходимите дейности, няма да има достатъчна проводимост и евентуално може да се стигне до разлив при високи нива, обясни Драганов. Той поясни обаче, че няма пряка опасност за населението и критичната инфраструктура на този етап. Ежедневно следим нивата на всички водоеми и при необходимост сме готови да предприемем незабавно мерки, подчерта областният управител. Сред проблемите, които той открои са още частично компрометирани мостови устои. На пример необходимо е да се извърши конструктивно обследване на мостовите съоръжения на ул. "Хан Исперих" в с. Червен и в северния край на с. Кошов и при необходимост да се предприемат мерки по укрепване на устоите и брега около тях, както и да се възстанови целостта на компрометирания участък от защитната дига в с. Красен. Също така се планира да се извърши проверка от компетентните органи и да се изготви експертно становище относно състоянието на моста при с. Острица. При необходимост ще се предприемат последващи действия, свързани с възстановяване на компрометираните елементи на съоръжението и укрепване на бреговете на реката около устоите му.
Същите действия ще се предприемат и за мостовете при селата Кацелово и Долна Студена, съобщават от областната администрация. Въпреки споменатите проблеми и предвид липсата на алтернативни пътища, съоръженията продължават да се използват и на този етап. Споменатите проблеми не застрашават експлоатацията на съоръженията, като на много места има струпване на паднали дървета и образуване на наносни острови около мостовите съоръжения. Предприемат се мерки те да бъдат премахнати съобразно всички законови изисквания. Проблеми има и при железния мост край Ценово, който обаче от години не се експлоатира. Областният управител Драгомир Драганов каза, че в повечето общини се извършват текущи дейности по почистване и поддръжка, но е необходим допълнителен финансов ресурс за критичните участъци. Сред най-проблемни места са около Табачка, Червен, Кошов, Широков, Пепелина, Ценово, Острица, Красен, Батин, Копривец, Босилковци, Бистренци, Кривина и др. По думите на Драганов е необходимо да продължи почистването от прорасла растителност по всички речни корита в региона, като особено внимание се обърне на реките Янтра, Шипа, Черни и Русенски Лом. Същевременно Драганов поясни, че хвостохранилищата в региона са добре и няма проблеми при тях.
