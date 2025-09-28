Провеждат среща за сътрудничеството между Русе и Гюргево при извънредните ситуации

© Заместник областният управител Георги Георгиев ще участва в трансгранична среща между институции от Русе и Гюргево относно сътрудничеството в сферата на извънредните ситуации. Срещата ще се проведе утре /29 септември/ в Театъра в Гюргево от 13.00 часа. Пресконференцията ще бъде от 13.15 до 13.45 ч.Самата среща ще се проведе от 14.00 до 16.00 часа, съобщиха от администрацията.



"Трансграничното сътрудничество в сферата на управлението на извънредните ситуации е не просто полезно, а жизненоважно. Русе и Гюргево имаме много добър опит в това направление и определено той може да бъде даван като пример и пред редица други европейски страни“, коментира Георгиев, който посочи още, че специализираните структури като тези за пожарна безопасност и защита на населението от двете страни поддържат постоянен контакт, редовно обменят информация и взаимно се подпомагат при кризисни ситуации. Георгиев отчете и ключовата роля на изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева за реализирането на множество европейски проекти в това направление. Той отбеляза, че подобни инициативи дават шанс за обмяна на опит и добри практики, което от своя страна води до по-бързо реагиране чрез съвместно координирани дейности и по-ефективно използване на ресурсите. Припомняме, че именно Лили Ганчева е човекът, който освен чисто логистична подкрепа, редовно се оказва и двигател на целите проектни предложения.



Утрешната инициатива се организира от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш за границата Румъния – България, в качеството му на Съвместен секретариат по програмата Interreg VI-A Румъния – България. Събитието ще премине под мотото "Interreg за безопасност“ и е посветено на Деня на сътрудничество по Програмата, който се отбелязва ежегодно в контекста на всички програми за сътрудничество, финансирани от Европейския съюз. В рамките на проекта ще бъдат подробно представени дейностите по проект ROBG-427 "Партньорства за преодоляване на бедствията за един безопасен регион“. Целта на проекта бе да се увеличи капацитета за реакция и превенция в случай на горски пожари или наводнения в зоната за трансгранично сътрудничество Гюргево – Русе, както и да се подобри сътрудничеството и комуникацията между правителствените и неправителствените организации в Румъния и България в областта на извънредните ситуации. Стойността на проекта е малко над 990 000 евро, като той се изпълни в периода от май 2020 г. до декември 2023 г. Водещ бенефициент в инициативата бе Окръжния съвет в Гюргево, а партньори Българският Червен Кръст, филиалът на Червения кръст в Гюргево и Русенският университет "Ангел Кънчев“.



По време на срещата се предвижда и представяне на още един проект, а имено ROBG-135 – "Инвестиции за безопасен регион Окръг Гюргево и Област Русе“. Това е един от най-мащабните проекти в тази област и е на стойност над 5 милиона евро, като е изпълняван в периода 2017 – 2023 г. Благодарение на този проект бе цялостно ремонтирана и напълно модернизирана сградата на Първа районна служба за пожарна безопасност и защита на населението в Русе. Закупено беше и ново модерно оборудване. Днес сградата отговаря на най-съвременните европейски изисквания, което я превръща в една от малкото от подобен тип в страната. По време на събитието ще бъдат представени и други проекти, а също ще бъдат обсъдени и предизвикателствата в тази сфера.