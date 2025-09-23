Пръскат срещу кърлежи в Русе 

© В периода от 24 септември до 3 октомври в Русе ще се проведе последното за тази година наземно третиране срещу кърлежи. Дейностите ще се извършват в делничните дни в ранните часове между 6:30 и 7:30 ч., като началото ще бъде поставено в кварталите "Здравец“ и "Здравец-Изток“.



Обработките ще се осъществят от специалисти на фирма "Санси" ООД под наблюдението на експерти от дирекция "Екология и зелена градска среда“. Ще бъде използван препаратът Айкън 10 КС, който е в ниска концентрация и не представлява риск за хора и животни. Въпреки това гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа като превантивна мярка.



При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден.



През октомври ще бъдат осъществени третирания срещу кърлежи и в малките населени места от общината.