|Пръскат срещу кърлежи в Русе
Обработките ще се осъществят от специалисти на фирма "Санси" ООД под наблюдението на експерти от дирекция "Екология и зелена градска среда“. Ще бъде използван препаратът Айкън 10 КС, който е в ниска концентрация и не представлява риск за хора и животни. Въпреки това гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа като превантивна мярка.
При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден.
През октомври ще бъдат осъществени третирания срещу кърлежи и в малките населени места от общината.
