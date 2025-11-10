С голям успех и при изключителен интерес премина тазгодишното издание на "София Филм Фест в Русе“, което се проведе от 7 до 9 ноември в Пленарна зала на Община Русе. За 12-а поредна година фестивалът, осъществен със съдействието на Община Русе, събра почитатели на качественото кино от града и региона, които имаха възможността да гледат хитови български и световни заглавия при вход свободен.Публиката посрещна с аплодисменти новия български филм на Надежда Косева – "Клопка“, впечатляващата международна продукция "Завръщането“ с Рейф Файнс и Жулиет Бинош, носителя на "Оскар“ за анимация "Потоп“, както и иранската драма "Семената на свещената смокиня“ и новия филм на Райко Гърлич "Всичко си има край“.Финалът на фестивала бе впечатляващ и емоционален – с прожекцията на документалния филм "Мила родино“ на режисьора Станимир Трифонов, която предизвика продължителни аплодисменти и вълнение сред публиката.В рамките на събитието се състояха и срещи с изтъкнати кинотворци – режисьора на "Клопка“ Надежда Косева и сценариста на "Мила родино“ Емил Андреев, който е част от екипа, подготвящ нова филмова продукция, планирана да бъде заснета именно в Русе.Фестивалът се организира от Арт Фест / София Филм Фест и Община Русе, като част от проекта "София Филм Фест на път 2025“, с подкрепата на ИА "Национален филмов център“, Europa Cinemas и Vivacom, съобщи общината.Тридневният киноуикенд за пореден път доказа, че Русе е град с жив културен дух и вярна публика на българското и световното кино.