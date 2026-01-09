Първи кадри от тежката катастрофа на пътя Русе – Бяла, при която загина човек
Припомняме, че инцидентът е станал малко след разклона за село Иваново в посока град Бяла при удар между товарен камион и бус. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Вследствие на инцидента водачът на буса е починал, а движението в участъка е временно спряно.
На местопроизшествието работят дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, които извършват оглед и изясняват точните обстоятелства и причините за произшествието.
Очаква се движението в участъка да бъде възстановено след приключване на огледа. От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Прокуратурата във Велико Търново предаде на съд обвиняемите за побоя над директора на ОДМВР-Русе
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Русе с важна информация, свързана с лошото време
19:16 / 08.01.2026
Проходими при зимни условия са пътищата по републиканската пътна ...
14:18 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.