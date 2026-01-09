Сподели close
Появиха се първи кадри от тежката катастрофа на главния път Русе – Бяла, при която загина човек.

Припомняме, че инцидентът е станал малко след разклона за село Иваново в посока град Бяла при удар между товарен камион и бус. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Вследствие на инцидента водачът на буса е починал, а движението в участъка е временно спряно.

На местопроизшествието работят дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, които извършват оглед и изясняват точните обстоятелства и причините за произшествието.

Очаква се движението в участъка да бъде възстановено след приключване на огледа. От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.