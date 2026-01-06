Първи пенсии в евро в Русе, полицията съветва гражданите за сигурност
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. От ОДМВР - Русе припомнят и съветват хората да внимават и да не се поддават на предложения за помощ при обмен на валута или други финансови услуги от непознати.
"Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане", заявиха на свой ред от ГД "Национална полиция".
