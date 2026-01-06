От утре, 7 януари, започва изплащането на пенсиите в Русе, като процесът ще продължи до 20 януари, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) на сайта си. Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени утре.Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. От ОДМВР - Русе припомнят и съветват хората да внимават и да не се поддават на предложения за помощ при обмен на валута или други финансови услуги от непознати."Да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане", заявиха на свой ред от ГД "Национална полиция".