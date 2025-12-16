Първите подземни контейнери до Американското пазарче вече функционират
©
Новият тип контейнери се отличава с редица предимства, свързани с чистотата, визията и безопасността на градската среда. Тъй като по-голямата част от конструкцията е под земята, отпадъците се съхраняват в затворено пространство при по-ниска и постоянна температура. Това значително ограничава разпространението на неприятни миризми и забавя процесите на разлагане. Системата е проектирана така, че да не допуска достъп на животни и птици – проблем, характерен за традиционните наземни съдове.
Подземното разположение на контейнерите освобождава място по тротоарите и уличните платна, което подобрява проходимостта и организацията на пространството, особено в натоварени градски зони. Освен това съоръженията са стабилно закрепени и трудни за повреждане, което ги прави по-устойчиви на вандализъм, преобръщане и умишлени запалвания.
Всеки от двата контейнера е с вместимост 5 кубични метра, информират от Общината. Конструкцията им осигурява удобна височина за изхвърляне на отпадъци, а капаците могат да се отварят както ръчно, така и чрез педал. Обслужването им се извършва със съществуващата сметосъбираща техника и не изисква допълнително време в сравнение с досегашните контейнери. Предстои след улягане на хумуса около контейнерите, районът да бъде затревен.
Очаква се до седмица да бъде въведен в експлоатация още един подземен контейнер, който ще бъде разположен на кръстовището на ул. "Асен Златаров“ и ул. "Симеон Велики“. До края на договора с изпълнителя се планира доставката и монтажът на още седем съоръжения, като три от тях са предвидени за 2026 година.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.