В Русе вече функционират първите два подземни контейнера за битови отпадъци. Съоръженията са разположени на ул. "Атанас Буров“, в близост до Американското пазарче, и поставят началото на по-модерен подход към управлението на отпадъците в града.Новият тип контейнери се отличава с редица предимства, свързани с чистотата, визията и безопасността на градската среда. Тъй като по-голямата част от конструкцията е под земята, отпадъците се съхраняват в затворено пространство при по-ниска и постоянна температура. Това значително ограничава разпространението на неприятни миризми и забавя процесите на разлагане. Системата е проектирана така, че да не допуска достъп на животни и птици – проблем, характерен за традиционните наземни съдове.Подземното разположение на контейнерите освобождава място по тротоарите и уличните платна, което подобрява проходимостта и организацията на пространството, особено в натоварени градски зони. Освен това съоръженията са стабилно закрепени и трудни за повреждане, което ги прави по-устойчиви на вандализъм, преобръщане и умишлени запалвания.Всеки от двата контейнера е с вместимост 5 кубични метра, информират от Общината. Конструкцията им осигурява удобна височина за изхвърляне на отпадъци, а капаците могат да се отварят както ръчно, така и чрез педал. Обслужването им се извършва със съществуващата сметосъбираща техника и не изисква допълнително време в сравнение с досегашните контейнери. Предстои след улягане на хумуса около контейнерите, районът да бъде затревен.Очаква се до седмица да бъде въведен в експлоатация още един подземен контейнер, който ще бъде разположен на кръстовището на ул. "Асен Златаров“ и ул. "Симеон Велики“. До края на договора с изпълнителя се планира доставката и монтажът на още седем съоръжения, като три от тях са предвидени за 2026 година.