Първото посолство на страна членка от ЕС ще бъде открито в Русе
Сред гостите на церемонията ще бъде и областният управител Драгомир Драганов. Той посочи, че е убеден, че новата структура ще работи за още по-голямо активиране на двустранните отношения. "Надявам се, че дългоочакваното почетно консулство на Румъния в Русе ще допринесе за развитието на икономическите и културните връзки между двете страни", отбеляза Драганов.
Според него с откриването на почетното консулство именно в Русе се затвърждава водещата роля на града като все по-сериозен фактор в развитието на двустранните отношения.
Функциите на почетен конусл ще бъдат изпълнявани от Виктор Гугушев, старши партньор в адвокатска кантора "Гугушев и партньори“. Юристът притежава задълбочен опит в трансграничните правни консултации, корпоративното право и международните сливания и придобивания. Освен това той е председател на Управителния съвет на Българо-румънската търговска камара. Сред гостите на церемонията се очаква да бъдат посланикът на Румъния в София Н. Пр. Бръндуша Предеску, посланикът на Република България в Букурещ Н. Пр. Радко Влайков, кметът на Община Русе Пенчо Милков, който също има съществена роля за откриването на почетното консулство, изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, както и редица други представители на държавната и местната власт.
От областната администрация припомнят, че решението за разкриване на консулството бе взето на заседание на Министерски съвет в края на юли тази година, като консулският окръг ще обхваща територията на областите Русе, Плевен и Велико Търново.
Посолството ще се намира на ул. "Войводова“ 12-14.
Това обаче не е първото почетно консулство за крайдунавския град. Досега бяха открити на Украйна, Молдова и Монголия.
