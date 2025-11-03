сайта на организаторите.
Тазгодишното 49-о издание ще се проведе на 14 и 15 ноември в Доходно здание.
На 14 ноември публиката ще слуша български и унгарски джаз. На сцената ще се представят квартетът на Борислав Ясенов, квартетът на Михай Борбей и Теодосий Спасов.
Вечерта на 15 ноември е посветена на скандинавското звучене и Биг Бенд финал. Присъстващите че чуят изпълнения на финландската група Peela и Биг Бенд Русе с диригент Димчо Рубчев и солисти Надя Тончева, Петър Салчев и Михаил Йосифов.
17:20 / 02.11.2025
17:20 / 02.11.2025
