Пътна полиция - Русе започва прием на заявления за регистрационни номера по избор за серия МВ от 4501 до 5000
Заявленията се подават от собственика на автомобила или упълномощено от него лице, като всеки подава само по едно заявление.
Заявленията да съдържат три имена, телефонен номер и следния текст: "Желая да ми бъде разрешено да ползвам табели с регистрационен номер за автомобил, за който служебно е отпечатано заявление за първоначална регистрация № (посочва се номера) или заявление за промяна на регистрацията № (посочва се номера) “, без да се посочва избрания регистрационен номер.
Заявленията се подават само чрез:
- Електронната поща на сектор "Пътна полиция" – Русе: trafficpoliceruse@mvr.bg;
- Портал за електронни административни услуги на МВР, на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg;
- Системата за сигурно електронно връчване.
Заявленията ще се приемат до 17:00 часа на 09.02.2026 г. (понеделник).
Всеки подал заявление следва да представи служебно отпечатаното заявление за регистрация в оригинал в сектор "Пътна полиция" – Русе, в 09:00 часа на 10.02.2026 г. (вторник).
Таксата за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: "аа-вв“; "ав-ва“; "ав-ав“, където "а“ и "в“ са различни числа от "0“ до "9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание е 153,39 евро (300 лв.).
Таксата за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер е 766,94 евро (1500 лв.).
Таксата за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание е 3579, 04 евро (7000 лв.).
