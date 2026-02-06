Сектор "Пътна полиция" – Русе уведоми гражданите, че започва приемането на заявления за регистрационен номер по избор за серия МВ от 4501 до 5000, съобщиха от ОД на МВР - Русе.Заявленията се подават от собственика на автомобила или упълномощено от него лице, като всеки подава само по едно заявление.Заявленията да съдържат три имена, телефонен номер и следния текст: "Желая да ми бъде разрешено да ползвам табели с регистрационен номер за автомобил, за който служебно е отпечатано заявление за първоначална регистрация № (посочва се номера) или заявление за промяна на регистрацията № (посочва се номера) “, без да се посочва избрания регистрационен номер.- Електронната поща на сектор "Пътна полиция" – Русе: trafficpoliceruse@mvr.bg;- Портал за електронни административни услуги на МВР, на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg;- Системата за сигурно електронно връчване.Заявленията ще се приемат до 17:00 часа на 09.02.2026 г. (понеделник).Всеки подал заявление следва да представи служебно отпечатаното заявление за регистрация в оригинал в сектор "Пътна полиция" – Русе, в 09:00 часа на 10.02.2026 г. (вторник).Таксата за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: "аа-вв“; "ав-ва“; "ав-ав“, където "а“ и "в“ са различни числа от "0“ до "9“, и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание е 153,39 евро (300 лв.).Таксата за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер е 766,94 евро (1500 лв.).Таксата за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание е 3579, 04 евро (7000 лв.).